Non si arresta l’escalation criminale a Vibo Valentia e nei paesi confinanti. Ad essere da ultimo preso di mira è stato la scorsa notte un cittadino originario del Gambia e da qualche tempo domiciliato a San Gregorio d’Ippona. Nei pressi della sua abitazione qualcuno ha infatti posizionato tre bottiglie contenenti benzina. Un chiaro “messaggio” sul cui significato hanno avviato le indagini i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Vibo Valentia dopo la denuncia da parte del cittadino gambiano. Le bottiglie contenenti liquido infiammabile (in questo caso benzina) sono state prelevate dai militari dell’Arma. Come solitamente avviene in questi casi, i carabinieri sono impegnati in queste ore ad ascoltare possibili testimoni di quella che appare come un’intimidazione e a visionare le immagini di qualche impianto di videosorveglianza presente nella zona. Il ritrovamento delle tre bottiglie contenenti benzina segue temporalmente all’incendio di tre autovetture a Vena di Jonadi, all’incendio nel cantiere della mensa in costruzione alla scuola Buccarelli di Vibo, alla bottiglia con liquido infiammabile lasciata nei pressi della macelleria Chiarello di via Giovanni XXIII a Vibo ed alla lettera con frasi minacciose posizionata sul parabrezza dell’auto del costruttore vibonese Francesco Patania.