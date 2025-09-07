Tra i principali interventi previsti quest'anno figurano anche l'adeguamento sismico della scuola primaria, il consolidamento del Santuario Madonna della Fontana e il ripristino dell’archivio comunale

La giunta comunale di Spilinga ha deliberato l’aggiornamento del Programma triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2025. «L’aggiornamento – hanno fatto sapere dalla sede municipale – è stato ritenuto necessario per incorporare due importanti interventi: il primo riguarda la costruzione di un nuovo asilo nido in viale della Pace, un progetto finanziato nell’ambito del Pnrr. L’opera, del valore di 576mila euro, è stata infatti approvata il 21 agosto. Il secondo progetto invece è la “Messa in sicurezza strade comunali”, un intervento dal valore di 1 milione di euro, per il quale il Comune ha presentato una manifestazione di interesse per ottenere finanziamenti ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145».

Le risorse complessive previste per il programma ammontano a oltre 17,5 milioni di euro. La maggior parte di queste risorse (5.407.793,18 di euro per il primo anno, 10.179.397,68 di euro per il secondo e 1.930.392,50 di euro per il terzo) deriva da entrate con destinazione vincolata per legge. Ecco alcuni dei principali interventi inclusi nell’elenco annuale 2025: