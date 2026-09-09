Rodolfo Ruperti ha consegnato i riconoscimenti a due agenti della Digos e a un dipendente del Commissariato di Serra San Bruno per la dedizione e i risultati conseguiti durante il servizio

Tre riconoscimenti per altrettanti poliziotti che, in specifiche attività di servizio, hanno ottenuto risultati particolarmente significativi. A consegnarli è stato il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza dei rispettivi dirigenti e del personale dell’Ufficio del Personale.

Due dei riconoscimenti sono andati ad altrettanti agenti in forza alla Digos. Nel corso della precedente stagione calcistica, attraverso un’attività info-investigativa, i due poliziotti hanno contribuito all’identificazione di diversi soggetti nei confronti dei quali sono stati successivamente emessi provvedimenti Daspo.

Il riconoscimento all’agente di Serra San Bruno

Il terzo riconoscimento è stato invece assegnato a un dipendente del Commissariato di Serra San Bruno, distintosi in particolare nell’attività di controllo del territorio. Secondo quanto riferisce la Questura, l’agente ha ottenuto importanti risultati operativi riuscendo, in più occasioni, a rinvenire e sequestrare armi da taglio e sostanze stupefacenti.

La consegna dei riconoscimenti è stata anche l’occasione per sottolineare il lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato sul territorio. Il questore Ruperti ha voluto così esprimere personalmente, anche a nome della comunità, il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati dai tre poliziotti.