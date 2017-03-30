Il Tribunale del Riesame accoglie l’istanza della difesa e modifica la misura cautelare in atto. Il blitz dei carabinieri ad inizio mese

Il Tribunale del Riesame ha mandato agli arresti domiciliari Alessio Belvedere, 30 anni, di Briatico, arrestato il 4 marzo scorso dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 400 grammi di cocaina. Nel corso del blitz, i carabinieri avevano anche ritrovato e sequestrato strumenti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente e denaro in banconote di piccolo taglio.

Il Tribunale del Riesame, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Giuseppe Bagnato, ha scarcerato il giovane (che ha così lasciato il carcere di Vibo Valentia) per far rientro nella sua abitazione di Briatico.

Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma avevano deferito in stato di libertà anche il padre, la zia e la compagna di Belvedere con l’accusa di detenzione illecita di munizionamento costituito da 36 cartucce, sia per arma corta (calibro 45 e 9×21) che per arma lunga (calibro 20).