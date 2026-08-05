Un incendio di vegetazione e sterpaglie ha interessato un’ampia zona nei pressi dell’eremo di Soreto, nel territorio comunale di Dinami. Il rogo ha avvolto numerosi alberi e tutta la vegetazione dell’area, arrivando a lambire una struttura del complesso del Santuario dei Santi Francesco di Paola e Assisi. Le fiamme si sono però fermate ai piedi della statua del Cristo risorto, disposta in una parte sommitale, e a pochi metri dall’uliveto dell’olivo bianco. Dettagli questi che, per l’eremita dell’eremo di Soreto, don Pino Muller - che ha diffuso un video sull’accaduto - fanno propendere per l’ipotesi che il fuoco sia stato intenzionalmente guidato verso il pendio in base alla direzione che il vento doveva avere al momento dell’innesco.

Nel video qui allegato il racconto del sacerdote.