Nella notte tra il 24 e il 25 novembre saranno effettuati interventi di disinfestazione della rete fognaria e di derattizzazione diffusa sull’intero territorio comunale. Le operazioni, affidate alla ditta Ecosan srl, inizieranno alle ore 23:30 e proseguiranno fino alle 5 del mattino successivo, con l’obiettivo di prevenire la proliferazione di insetti e contenere la presenza di roditori nelle aree pubbliche. Secondo quanto fatto sapere dal Comune, «la disinfestazione interesserà i pozzetti di ispezione della rete fognaria, per contrastare blatte, zanzare e altri parassiti potenzialmente dannosi per la salute pubblica». In parallelo sarà attivato un intervento di «derattizzazione nelle strade, piazze e luoghi pubblici, volto a ridurre la presenza di topi e ratti e a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie». L’intervento eseguito anche in vista degli eventi natalizi, che vedranno Tropea tappa per numerosi visitatori.

La Commissione straordinaria invita dunque i cittadini ad adottare alcune precauzioni durante la fascia oraria interessata: «Mantenere porte e finestre chiuse, evitare l’esposizione all’esterno di persone, animali domestici e biancheria. Le misure – si legge poi nell’avviso diramato –, sono richieste per garantire la sicurezza e la collaborazione della popolazione durante le operazioni».