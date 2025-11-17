La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha deliberato l’avvio delle attività organizzative per il programma natalizio 2025, approvando nuove linee di indirizzo con cui si punta a potenziare l’offerta turistica invernale con iniziative di carattere aggregativo e di valorizzazione del centro storico. Le iniziative previste sono l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio, «da collocare in un’area da individuare sulla base di valutazioni tecniche» e il posizionamento lungo corso Vittorio Emanuele II di pini naturali di uguale dimensione, che saranno decorati da commercianti e cittadini e successivamente piantumati in aree verdi del territorio. Nella delibera approvata, la Commissione straordinaria sottolinea come tali attività si inseriscano «in un più ampio progetto di animazione urbana, volto sia a sostenere il comparto commerciale locale, che ad offrire un contesto attrattivo per residenti e visitatori durante le festività».

Inoltre, i commissari Calenda, Turco e Micucci hanno evidenziato che «le luminarie e gli allestimenti natalizi rappresentano ormai un elemento consolidato di richiamo turistico, contribuendo alla promozione del territorio anche in periodi dell’anno diversi dall’estate». Da qui la volontà di «arricchire il calendario con iniziative aggiuntive, valorizzando al contempo l’economia di prossimità e le realtà associative locali». Ora toccherà agli Uffici comunali, i quali dovranno «avviare senza ritardo» gli iter amministrativi per l’individuazione degli operatori economici necessari alla realizzazione delle iniziative.