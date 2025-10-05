La nuova scadenza slitta al 13 ottobre alle ore 16 poiché sulla piattaforma MePA non era presente il capitolato d’appalto, documento fondamentale della gara la cui sottoscrizione è obbligatoria per l'ammissione

Il Comune di Tropea posticipa la scadenza della presentazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento delle Luminarie per le festività natalizie di quest’anno. La procedura negoziata senza bando, avviata in precedenza, aveva fissato il termine per la ricezione delle offerte al portale MePa all'8 ottobre alle ore 16. La nuova determina ora sposta invece la scadenza al 13 ottobre alle ore 16. La motivazione del posticipo risiede in un «mero errore materiale»: la mancata pubblicazione sul portale MePA dell'allegato recante il capitolato d'appalto, documento fondamentale della gara la cui sottoscrizione è obbligatoria per l'ammissione.

L'allegato è stato caricato soltanto il 2 ottobre, rendendo dunque necessaria una proroga dei termini «in egual misura alla durata della mancata pubblicazione. La decisione – è stato precisato nella determina – si basa sull'articolo 92 del D.Lgs. 36/2023, che prevede tale possibilità in caso di modifiche significative ai documenti di gara».

L'appalto ha per oggetto la "Progettazione esecutiva, il noleggio, il montaggio, l'alimentazione elettrica, l'installazione, lo smontaggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Luminarie”. Il valore stimato dell'appalto ammonta a 134.116,34 euro di cui 109.302,74 euro a base d’asta e ulteriori oneri per la sicurezza e contributi non soggetti a ribasso. Il Comune, nel nuovo documento, sottolinea ancora una volta l'importanza di tale investimento, evidenziando come «l'attività di promozione turistica sia cruciale anche durante la stagione invernale per la crescita dell'economia locale».

L'allestimento delle Luminarie natalizie è soprattutto una «operazione di marketing territoriale, nota come “Borgo incantato”, volta ad attrarre e sviluppare flussi turistici in un periodo dell'anno diverso da quello estivo». Tropea, già insignita del titolo de "I Borghi più belli d'Italia", punta dunque a consolidare la sua attrattiva anche nella stagione fredda.