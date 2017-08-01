Tutti gli articoli di Cronaca
Furto nella stazione di servizio della Esso la scorsa notte a Vibo Valentia. Ignoti ladri hanno scassinato le macchinette del distributore di benzina self service appropriandosi di tutto il denaro contante. E’ stato il proprietario della stazione di carburanti di viale Affaccio ad accorgersi in mattinata del furto ed a presentarsi nella Stazione dei carabinieri per denunciare il furto. Immediato il sopralluogo dei carabinieri che stanno provvedendo in queste ore a visionare i filmati degli impianti di videosorveglianza del distributore di benzina nel tentativo di dare un nome ed un volto ai malviventi.
In passato lo stesso distributore di benzina del gruppo De Lorenzo era stato preso di mira da un rapinatore poi identificato e condannato in via definitiva. Ancora in corso di quantificazione l’ammontare del furto, comunque superiore alle duemila euro.