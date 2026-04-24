È stato proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domani a Catanzaro quando si svolgeranno i funerali Anna Democrito e dei piccoli Giuseppe e Nicola tragicamente scomparsi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi quando la 46enne si è gettata nel vuoto insieme ai suoi tre figli. L’unica sopravvissuta è Maria Luce, la bambina di sei anni, ora ricovetata in gravi condizioni al Gaslini di Genova.

Il funerale si terrà alle ore 17.00 presso la Basilica dell’Immacolata.

«Per l’intera giornata sarà osservato il lutto cittadino, – si legge in una nota del Comune – con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali durante la cerimonia funebre. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, anche in occasione di eventi culturali, sportivi e sociali, a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata».