L’uomo ha riportato un trauma toracico non grave. Il 118 ha escluso l'intervento dell'elisoccorso e ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vibo

Un operaio è caduto da un'impalcatura nel centro di Vibo Valentia, in via Dante Alighieri, dove erano in corso lavori edili. L'episodio si è verificato poco dopo le 10.30, con diversi testimoni presenti sul posto che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La caduta è avvenuta da un'altezza relativamente bassa e l'uomo ha riportato un trauma toracico non grave. Il personale del 118, intervenuto rapidamente, ha valutato le condizioni del ferito ed escluso la necessità dell'elisoccorso. L'operaio è stato quindi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra Volante, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità nella zona. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.