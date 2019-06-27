La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano per le persone scomparse e le forze dell’ordine stanno setacciando varie zone

Non si hanno più notizie da ieri di una donna di 61 anni. La signora Maria Domenica Mangialavori è scomparsa da Rombiolo. Informate le forze dell’ordine, la donna viene attivamente ricercata anche dai vigili del fuoco secondo un piano attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia per le persone scomparse. Immediate le battute di ricerca a Rombiolo e dintorni, ma sinora della donna nessuna traccia. Si stanno valutando diverse ipotesi, dall’allontanamento volontario alla perdita di conoscenza, sino all’incidente.

Troppo presto, in ogni caso, per capire cosa sia realmente successo. L’unica certezza è che la signora Maria Domenica Mangialavori manca da casa ed il territorio comunale di Rombiolo è in queste ore passato al setaccio nella speranza che la donna venga ritrovata sana e salva. Non è la prima volta che la donna si allontana da casa. In passato, però, dopo poche ore era stata ritrovata dai familiari. La donna soffre di disturbi psichici.