Tre le persone ferite trasportate in ospedale. Chiuso il tratto stradale interessato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla Statale 109 Tangenziale Est a Catanzaro. Coinvolte tre auto: una Fiat 600, una Ford Fiesta ed una Peugeot 207.

Nell’impatto una donna morta e tre persone sono rimaste ferite. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estrazione della vittima, rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, nonché alla messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte. Sul posto la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

Disagi per la viabilità: la Tangenziale Est, nel tratto interessato dall’incidente, è attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.