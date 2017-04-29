Nel dicembre scorso i carabinieri nel corso di alcuni controlli avevano trovato a Mileto 103 grammi di hashish

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Graziamaria Monaco, ha assolto per non aver commesso il fatto” Rocco Tavella, 33 anni, di San Giovanni di Mileto. Era accusato di detenzione ai fini di spaccio di 103 grammi di hashish con cui era possibile ricavare complessive 38 dosi medie singole di sostanza stupefacente. I fatti al centro delle contestazioni risalgono al 2 dicembre scorso ed a Rocco Tavella la pubblica accusa – che aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi – contestava pure la recidiva reiterata.

L’hashish era stato trovato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia e della Stazione di Mileto all’interno del sottotetto di un fabbricato rurale posto nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Tavella. Gli avvocati Francesco e Paola Stilo nel loro intervento difensivo hanno sostenuto l’assenza di prove per ricondurre con certezza la sostanza stupefacente a Rocco Tavella e da qui l’assoluzione.

Il 33enne si trova attualmente indagato ed imputato per armi (reato aggravato dalle finalità mafiose) nel procedimento “Andromeda” che ha colpito i clan di Lamezia Terme.