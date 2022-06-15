Operazione della Squadra Mobile di Vibo Valentia che ha eseguito il sequestro al termine di una perquisizione domiciliare

La Squadra Mobile di Vibo Valentia seguendo movimenti sospetti nella zona di Serra San Bruno ha effettuato una perquisizione in un’abitazione rinvenendo, fra il sottotetto di un immobile e gli armadi della camera da letto, ben 70 buste trasparenti contenenti stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo pari a 51 chili. Oltre alla droga sono stati sequestrati bilancini di precisione per la suddivisione in dosi della marijuana, pronta alla vendita.

Al termine di tali attività investigativa, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, la polizia ha proceduto all’arresto di Cristian Timpano, 23 anni (finito ai domiciliari) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantità di quanto sequestrato.