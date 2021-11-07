I due fratelli deceduti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. A darne notizia il sindaco

«Purtroppo un’altra vita si è spenta. Sorianello registra il secondo decesso per Covid a distanza di pochi giorni. Per tutti noi questo è un momento di dolore e lutto collettivo, vissuto in modo ancora più drammatico trattandosi di due fratelli, che hanno lasciato profondi vuoti alle famiglie. Ai loro congiunti giunga la nostra vicinanza ed esprimiamo le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione e di tutti i cittadini di Sorianello». Così il sindaco di Sorianello, Sergio Cannatelli, che dà notizia del decesso di Domenico Nardo, fratello di Angelo, imprenditore di 57 anni scomparso per Covid il 24 ottobre scorso all’ospedale di Catanzaro dove si trovava ricoverato da circa 20 giorni.

