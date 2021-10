Covid, Sorianello piange la sua prima vittima: aveva 57 anni

Era ricoverato da diversi giorni a Catanzaro dopo essere stato colpito da polmonite bilaterale in seguito all'infezione da coronavirus. In paese attualmente ci sono 23 contagiati

Sorianello piange la sua prima vittima del Covid. Si tratta di A. N., imprenditore di 57 anni. L’uomo si trovava ricoverato a Catanzaro da una ventina di giorni e le sue condizioni erano apparse da subito gravi, con una polmonite bilaterale. Il 57enne, che non soffriva di nessuna patologia, non era vaccinato. A comunicare il decesso dell’imprenditore è stato il sindaco del paese del Vibonese Sergio Cannatelli che esprime il suo cordoglio per la grave perdita e invita la cittadinanza a non abbassare la guardia. «Bisogna vaccinarsi – commenta il primo cittadino – è l’unica arma che abbiamo».

A Sorianello attualmente ci sono 23 casi di positività al virus e 40 persone in quarantena domiciliare. La scuola d’infanzia è stata chiusa dopo la positività al Covid di un bambino. «Nei prossimi giorni, d’intesa con l’Asp – spiega Cannatelli – faremo uno screening sui bambini».