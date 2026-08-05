In località San Giacomo disagi da ben quattro mesi ma nelle ultime settimane dai rubinetto non esce più nemmeno una goccia. Chiesto al Comune di garantire almeno l'approvvigionamento per le necessità essenziali
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Da quattro mesi convivono con una grave emergenza idrica e negli ultimi due dai rubinetti non esce più nemmeno una goccia. Accade nella località San Giacomo, a Briatico, dove alcune famiglie denunciano una situazione che, secondo quanto riferiscono, riguarda soltanto quel tratto del rione. «Chiediamo semplicemente l'acqua», afferma una residente.
A pagare il prezzo maggiore, spiega Nancy, sono i suoi genitori, entrambi di 65 anni, costretti ogni giorno a procurarsi l'acqua altrove. «Mio padre va continuamente a rifornirsi da un suo amico che ha un pozzo. Poi però deve trasportarla fino al secondo piano. È una situazione che non si può più sostenere».
Nello stabile vivono anziani e persone con disabilità. «Più volte abbiamo contattato il sindaco Lidio Vallone. L’ultima volta ci ha assicurato che sabato l'acqua sarebbe arrivata, ma non è stato così. Perché – si chiede – il Comune non garantisce almeno una fornitura minima, ad esempio 500 litri ogni tre giorni?».
Per far fronte all'emergenza, la famiglia ha acquistato mille litri d'acqua, pagando 80 euro. «Il problema – aggiunge Nancy – è circoscritto alla località San Giacomo. Nel resto del paese l'acqua arriva, magari con poca pressione. Da noi invece non arriva proprio. Abitiamo qui da 45 anni e una situazione del genere non si era mai verificata. Da circa due anni il servizio è peggiorato e negli ultimi mesi è diventato impossibile vivere così».