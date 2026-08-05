Da quattro mesi convivono con una grave emergenza idrica e negli ultimi due dai rubinetti non esce più nemmeno una goccia. Accade nella località San Giacomo, a Briatico, dove alcune famiglie denunciano una situazione che, secondo quanto riferiscono, riguarda soltanto quel tratto del rione. «Chiediamo semplicemente l'acqua», afferma una residente.

A pagare il prezzo maggiore, spiega Nancy, sono i suoi genitori, entrambi di 65 anni, costretti ogni giorno a procurarsi l'acqua altrove. «Mio padre va continuamente a rifornirsi da un suo amico che ha un pozzo. Poi però deve trasportarla fino al secondo piano. È una situazione che non si può più sostenere».

Nello stabile vivono anziani e persone con disabilità. «Più volte abbiamo contattato il sindaco Lidio Vallone. L’ultima volta ci ha assicurato che sabato l'acqua sarebbe arrivata, ma non è stato così. Perché – si chiede – il Comune non garantisce almeno una fornitura minima, ad esempio 500 litri ogni tre giorni?».

Per far fronte all'emergenza, la famiglia ha acquistato mille litri d'acqua, pagando 80 euro. «Il problema – aggiunge Nancy – è circoscritto alla località San Giacomo. Nel resto del paese l'acqua arriva, magari con poca pressione. Da noi invece non arriva proprio. Abitiamo qui da 45 anni e una situazione del genere non si era mai verificata. Da circa due anni il servizio è peggiorato e negli ultimi mesi è diventato impossibile vivere così».