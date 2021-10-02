Una quinta persona trasferita in ospedale. Una delle vittime era agli arresti domiciliari. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri. La Procura ha aperto un’inchiesta

Quattro persone sono morte a Paola a causa delle esalazioni da anidride carbonica emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva. Una quinta persona (una donna) è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L’incidente è avvenuto in contrada Carusi. Sul posto presenti i vigili del fuoco, in attesa anche di una squadra Nbcr, per capire il tipo di sostanze tossiche sprigionate dalla vasca. Indagano i carabinieri con il coordinamento del procuratore Pierpaolo Bruni ed il pm Antonio Lepre. Deceduti Santino Carnevale, Massimo Carnevale (figlio), Valerio Scofano e Giacomo Scofano (due fratelli cognati di Santino Carnevale).

Una delle quattro vittime, Valerio Scofano, era agli arresti domiciliari per stalking. Le vittime vivevano a Fuscaldo, centro limitrofo a Paola.

Sul luogo della tragedia, che si trova a non molta distanza dal santuario di San Francesco, si è recato anche il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, che ha espresso «il dolore della comunità» per quanto accaduto e «vicinanza ai familiari delle vittime». Ci sono stati anche momenti di tensione e nervosismo dopo che i parenti delle persone decedute hanno inveito contro i giornalisti e gli operatori Tv giunti sul posto.