Non regge dinanzi al Tribunale di Vibo l’accusa di omicidio colposo. L'operaio era venuto meno dopo dieci giorni di ricovero all’ospedale di Catania

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Chiara Sapia, ha assolto dall’accusa di omicidio colposo Domenico Di Masi, 49 anni, di Mileto. Era finito sotto processo in qualità di committente-datore di lavoro per il decesso di Saverio Colloca, 47enne di Paravati, rimasto coinvolto nell’esplosione di alcune bombole di gas di schiuma espansa il 17 giugno 2019 mentre lavorava in un negozio per parrucchieri a Mileto in via Nicotera. Lo sfortunato Saverio Colloca era poi deceduto all’ospedale di Catania il 27 giugno 2019. Il 17 giugno 2019 stava effettuando dei lavori di manutenzione all’interno di un locale interrato su incarico di Domenico Di Masi, utilizzando schiuma espansa. All’improvviso l’esplosione che – secondo l’originaria accusa contenuta nel capo di imputazione – sarebbe stata provocata dalla concentrazione di sostanza infiammabile ed innescata dal pressostato dell’autoclave che provocava alla parte offesa ustioni sul 60% del corpo in seguito alle quali decedeva all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era giunto in prognosi riservata. A Domenico Di Masi venivano poi contestate alcune violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. [Continua in basso]

All’esito di un’attività istruttoria complessa ed articolata, gli avvocati Paolo Fuduli e Vincenzo Fogliaro – con l’ausilio del tecnico di parte, l’ingegnere Cristian Genovese – sono riusciti a dimostrare la totale estraneità di Domenico Di Masi rispetto ai fatti contestati. Anche il pm Eugenia Belmonte, al termine della requisitoria, aveva chiesto per l’imputato l’assoluzione.

Saverio Colloca era considerato da tutti un uomo mite ed umile, la classica persona tutta casa e lavoro. Non sono bastate, purtroppo, le catene di preghiera affinché il povero operaio si salvasse.

