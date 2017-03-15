Il fatto avvenuto questa mattina in un locale adibito ad officina posto sotto un'abitazione

È di un ferito il bilancio di un’esplosione avvenuta nelle prime ore di questa mattina ad Acquaro, nelle Preserre vibonesi.

L’esplosione, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato un garage adibito ad officina posto sotto l’abitazione del proprietario. Nello scoppio è rimasto ferito il proprietario, Bruno Carnovale, muratore del luogo, che si trovava all’interno del locale intento a lavorare del ferro con uno smeriglio.

L’uomo ha poi raggiunto con mezzi propri il Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma gli sono stati applicati tre punti alla nuca per suturare una ferita causatagli probabilmente dai calcinacci divelti dal muro dall’esplosione.

Ingenti, i danni riportati dalla struttura, il cui muro perimetrale è stato letteralmente sfondato dall’esplosione. Sul posto si sono recati i carabinieri delle Stazioni di Arena e Dinami per i rilievi del caso.