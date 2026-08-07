Nel quadro dei servizi predisposti per il contrasto al bracconaggio, i carabinieri della Stazione di Fabrizia, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno sorpreso un 72enne del luogo, mentre era intento a posizionare e attivare sugli alberi alcune trappole per la cattura di fauna selvatica, che sono state successivamente sottoposte a sequestro.

In considerazione della gravità della condotta accertata e ritenendo venuti meno, allo stato, i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi e munizioni, i carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro cautelare urgente, ai sensi dell’articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della licenza di porto di fucile e di tutte le armi e munizioni regolarmente denunciate dall’uomo. Sono stati così ritirati cinque fucili da caccia e complessive 233 munizioni di vario calibro.