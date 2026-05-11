Il ritrovamento è avvenuto in località Le Croci durante un servizio di rastrellamento condotto dalla Stazione locale insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria

A Fabrizia, in località Le Croci, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 21 cartucce calibro 30-06 nascoste tra la vegetazione in un’area demaniale. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio del 6 maggio, durante un servizio di controllo nelle zone rurali.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i militari della Stazione carabinieri di Fabrizia, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, stavano operando «nel corso di un preordinato servizio di rastrellamento delle aree rurali» quando hanno individuato le cartucce.

Il munizionamento, riferiscono ancora i carabinieri, era nascosto tra la fitta vegetazione ed è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza del materiale rinvenuto e individuare eventuali responsabili. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia dalla Stazione carabinieri di Fabrizia.