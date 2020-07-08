Tra loro anche pregiudicati, percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori regolarmente stipendiati. Irregolare più della metà delle domande presentate al Comune

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria di contrasto delle condotte illegali e fraudolente nonché dei fenomeni illeciti correlati con l’emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, hanno avviato specifici controlli nei confronti di soggetti percettori dei cosiddetti “buoni spesa”, erogati dai Comuni alle famiglie in difficoltà, destinati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.



I controlli si sono concentrati in particolare sul Comune di Tropea, ente che ha beneficiato di fondi stanziati dal ministero per un totale di 55.568 euro, interamente erogati. Gli accertamenti sono stati avviati in seguito ad una preliminare analisi di rischio dei dati acquisiti presso il citato Comune, hanno riguardato le 225 istanze presentate e sono stati eseguiti mediante il riscontro delle informazioni dichiarate in sede di autocertificazione da parte dei richiedenti, relative sia ai medesimi che a ciascun componente del nucleo familiare. I controlli, svolti dalle fiamme gialle della Tenenza di Tropea, hanno permesso di accertare che oltre la metà dei nuclei familiari richiedenti (126) avevano presentato false autocertificazioni, dichiarando fraudolentemente di non avere fonti di sostentamento finanziario e di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ovvero di indigenza, tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.

In realtà, dall’attività ispettiva svolta è emerso che uno o più componenti dei nuclei familiari controllati, nel periodo di riferimento, a seconda dei casi, avevano: disponibilità liquide anche rilevanti sui conti correnti; ricevuto lo stipendio, anche per cospicui importi, a fronte di rapporti d’impiego regolari; percepito il Reddito di Cittadinanza, indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate, come risultante dalle informazioni fornite dall’Inps, con il quale il Corpo intrattiene rapporti di collaborazione.

Tra le irregolarità rilevate sono emerse anche richieste presentate distintamente da due componenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, al fine di addivenire fraudolentemente all’ottenimento del contributo per un importo raddoppiato rispetto a quello previsto, ovvero autocertificazioni in cui era stata omessa l’indicazione di familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, regolarmente retribuiti o già percettori di sussidi, allo scopo di simulare una condizione di indigenza. I soggetti coinvolti, tra i quali anche pregiudicati appartenenti alla criminalità organizzata, sono stati sanzionati amministrativamente, ai sensi dell’art. 316 ter del Codice Penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), che prevede il pagamento di una somma da 5.164 euro a 25.822 euro, nonché segnalati al Comune per il recupero delle somme non spettanti.



“Le attività di controllo – aggiunge il Comando provinciale della Gdf -, che proseguiranno con l’ausilio degli Enti locali interessati, testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto ad ogni forma di illecito nel settore della spesa pubblica, a tutela dell’economia, al fine di prevenire e reprimere le fattispecie di indebita percezione, frode e malversazione delle risorse pubbliche destinate agli aiuti alle famiglie e alle imprese, in un periodo di grave crisi a causa dell’emergenza da Covid-19“.