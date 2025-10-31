Attraverso la corsa e il gioco di squadra, l’iniziativa organizzata dall’Asd Filadelfiatletica e dal Comune ha incoraggiato i giovani a riscoprire il valore del movimento e della socialità

Si è svolta sabato la prima edizione di “Corri insieme a noi”, manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Filadelfiatletica con il patrocinio del Comune di Filadelfia e la collaborazione del Progetto Sai – Sistema di accoglienza e integrazione. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia, comprendente la scuola secondaria di primo grado di Filadelfia e Francavilla, il Liceo scientifico e l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. Le attività si sono svolte presso il Campo sportivo di Filadelfia, allestito per l’occasione come spazio di incontro e partecipazione.

L’apertura della manifestazione è stata affidata ai saluti istituzionali del sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, del presidente dell’Asd Filadelfiatletica, Vincenzo Buccinnà, del rappresentante regionale della Fidal, Franco Arena, della dirigente scolastica Maria Viscone e dell’assessore comunale con delega allo Sport, Tommasino Diaco. Nel corso dell’intervento, la dirigente Viscone ha sottolineato l’importanza dello sport come «veicolo educativo», evidenziando come attività di questo tipo «contribuiscano a promuovere nei giovani valori quali l’impegno, la determinazione e il rispetto delle regole».

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con gare di velocità e mezzofondo che hanno visto protagonisti numerosi studenti. L’iniziativa ha favorito la condivisione, il divertimento e il senso di appartenenza alla comunità scolastica e territoriale. L’Istituto “Montalcini” ha espresso «soddisfazione per la riuscita dell’evento, che si inserisce nel percorso educativo volto a promuovere il benessere, la cittadinanza attiva e l’inclusione attraverso la pratica sportiva».