La sospensione è dovuta a urgenti lavori sulla rete idrica e durerà dalla sera di domani, domenica 16 novembre, fino al primo pomeriggio di lunedì

Il Comune di Filadelfia ha reso noto che «a causa di lavori urgenti sulla rete idrica comunale, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua nelle contrade Tre Carlini, Bretti e Molinello. L’interruzione – è stato precisato anche sui social – inizierà domani alle ore 17 e proseguirà fino alle ore 14 di lunedì 17 novembre». L’Amministrazione comunale invita i cittadini a «programmare eventuali scorte d’acqua per le ore di sospensione» e a «limitare l’uso idrico non essenziale durante il periodo indicato. I lavori – spiegano inoltre dall’Ufficio tecnico comunale – sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento della rete e prevenire guasti più gravi nei prossimi mesi».

Il Comune, in fine, assicura che «il servizio sarà ripristinato non appena possibile» e ringrazia la cittadinanza «per la collaborazione e la pazienza. Per ulteriori informazioni – conclude la comunicazione dell’Ente – è possibile contattare gli Uffici comunali o consultare il sito ufficiale».