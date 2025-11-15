Il Comune di Filadelfia ha reso noto che «a causa di lavori urgenti sulla rete idrica comunale, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua nelle contrade Tre Carlini, Bretti e Molinello. L’interruzione – è stato precisato anche sui social – inizierà domani alle ore 17 e proseguirà fino alle ore 14 di lunedì 17 novembre». L’Amministrazione comunale invita i cittadini a «programmare eventuali scorte d’acqua per le ore di sospensione» e a «limitare l’uso idrico non essenziale durante il periodo indicato. I lavori – spiegano inoltre dall’Ufficio tecnico comunale – sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento della rete e prevenire guasti più gravi nei prossimi mesi».

Il Comune, in fine, assicura che «il servizio sarà ripristinato non appena possibile» e ringrazia la cittadinanza «per la collaborazione e la pazienza. Per ulteriori informazioni – conclude la comunicazione dell’Ente – è possibile contattare gli Uffici comunali o consultare il sito ufficiale».