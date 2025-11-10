Il disservizio ha causato il blocco delle pompe di sollevamento dell’acquedotto comunale. Il sindaco Bartucca denuncia la mancanza di comunicazioni da parte di Enel e chiede interventi immediati

L’intera comunità di Filadelfia «è rimasta senza acqua per diverse ore oggi a causa di un grave disservizio agli impianti elettrici gestiti da Enel, che ha causato lo stop degli impianti di sollevamento dell’acquedotto comunale. La sospensione della fornitura idrica – ha fatto sapere il sindaco Anna Bartucca, attraverso un comunicato stampa – ha interessato famiglie, attività commerciali, scuole e servizi essenziali, creando disagi diffusi tra i cittadini».

Il primo cittadino ha denunciato pubblicamente la mancanza di comunicazioni chiare e tempestive da parte dell’azienda elettrica, nonostante le segnalazioni effettuate nel corso della giornata. «Non è tollerabile che un servizio essenziale come l’acqua venga interrotto per ore a causa di una gestione superficiale delle reti elettriche», ha dichiarato il sindaco, chiedendo un intervento immediato per ripristinare la fornitura.

L’Amministrazione comunale in fine ha annunciato che, «in assenza di un rapido ripristino, provvederà a segnalare la vicenda alle autorità competenti», ribadendo «l’urgenza di soluzioni concrete per garantire l’efficienza dei servizi pubblici fondamentali».