Il maltempo torna a mettere in difficoltà la viabilità calabrese. Una frana ha colpito la strada statale 182 “delle Serre Calabresi”, nel territorio comunale di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, costringendo alla chiusura temporanea di un ampio tratto stradale.

L’intervento di Anas si è reso necessario a seguito di smottamenti che hanno interessato il tratto compreso tra il km 32,500 e il km 40,000. I rilevanti volumi di terreno mobilitati hanno infatti reso impossibile la circolazione in sicurezza, determinando l’interdizione immediata del traffico.

Le attività di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato sono attualmente in corso senza sosta, con l’impiego continuo di personale specializzato e mezzi operativi. L’obiettivo è ripristinare quanto prima condizioni di sicurezza adeguate per consentire la riapertura della strada.

Nel frattempo, la viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati direttamente sul posto, così da limitare i disagi per gli automobilisti.

Secondo quanto comunicato da Anas, la riapertura al traffico è prevista entro le prossime 24-48 ore, inizialmente a senso unico alternato e comunque in funzione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che restano determinanti per la sicurezza dell’area.

L’azienda raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica presente lungo i percorsi alternativi.