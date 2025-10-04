Dopo l’autopsia il corpicino è stato restituito alla famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto di una morte tragica. Il neonato era giunto all’ospedale di Cosenza dopo il trasferimento dallo Jazzolino di Vibo in elisoccorso

Oggi 4 ottobre. Questo il giorno in cui saranno celebrati i funerali del piccolo Leonardo Currà , il bambino di appena quattro mesi morto lo scorso 29 settembre durante il ricovero nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Annunziata di Cosenza , dove era stato trasportato d'urgenza, in elisoccorso, dopo un primo intervento allo Jazzolino di Vibo Valentia . La decisione giunge dopo l'autopsia disposta dalla Procura della città Bruzia per cercare di dipanare i dubbi di una vicenda molto probabilmente destinata a far parlare ancora di sé , e la conseguente consegna del corpicino esanime del figlio ai genitori.

Sotto la lente d'ingrandimento, dopo la denuncia dei familiari di Leonardo alla Procura della Repubblica di Cosenza, le lunghe ore in cui il bambino è stato preso in carico dai medici del nosocomio vibonese, dove sarebbe giunto in codice bianco, afflitto da problemi di diarrea e vomito , per poi uscirne in condizioni disperate. Molti i dubbi e le domande su quei drammatici frangenti, a cui i magistrati stanno cercando di rispondere anche attraverso il vaglio della cartella clinica sequestrata .

L'attenzione, in questo caso, sarebbe focalizzata su possibili carenze e ritardi negli interventi di soccorso tesi ad ovviare allo stato di disidratazione persistente in quel momento nel piccolo, e a capirne di più su eventuali somministrazioni di farmaci .

Nel frattempo rimane la disperazione della giovane coppia di genitori di Paravati, papà Gianluca e mamma Katia Nesci, persone stimate e famiglia per bene che si ritrova ad affrontare il dolore, i drammi e le inquietudini della perdita dell'unico figlio, a soli quattro mesi di distanza dalla gioia derivante dalla sua nascita. Così come persiste l'attesa per cercare di capirne di più sul risultato dell'autopsia e, conseguentemente, per allontanare i presunti fantasmi che anche in questo caso sembrano aleggiare sulla sanità vibonese.