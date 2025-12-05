Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata a Taurianova. I due, filmati dagli impianti di videosorveglianza, postavano le loro gesta nei condomini ai quali avrebbero fatto visita in Calabria

E’ una coppia napoletana quella ritenuta dalla polizia e dal gip come autrice di una serie di furti in appartamento commessi anche a Vibo Valentia. La polizia della Questura di Napoli, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Taurianova e la Squadra Mobile di Reggio Calabria, ha infatti portato a termine un’operazione conclusa con l’arresto di un uomo e una donna, entrambi raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palmi, con l’accusa di furto aggravato in abitazioni.

Le indagini hanno preso il via nell’agosto del 2024, a seguito della denuncia presentata da un cittadino di Taurianova al quale i ladri avevano sottratto dei monili d’oro dalla villetta dei genitori. L’analisi immediata delle immagini di videosorveglianza ha permesso di immortalare i due malviventi mentre scardinavano un cancello in ferro e forzavano una finestra, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto con la refurtiva.

Le indagini hanno permesso di appurare che la stessa auto era stata utilizzata anche per un altro furto in abitazione commesso a Vibo Valentia, con i ladri che avevano poi pubblicato sul social network Tik Tok alcuni filmati che ritraevano la coppia mentre si aggirava indisturbata all’interno di un condominio vibonese.

La comparazione dei volti, estrapolati dai filmati degli impianti di sorveglianza e dai video online, con le banche dati della polizia ha permesso la definitiva identificazione dei due malviventi, già noti per precedenti specifici. L’uomo è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere a Poggioreale dove già si trovava detenuto per altro. La donna, invece, dopo il completamento delle formalità di rito, è stata portata in un carcere femminile.