Gli animali, sottratti ai proprietari, sono tutti chippati, tranne un puledrino

Furto di cavalli nella notte tra venerdì e sabato a Zungri. In particolare, tre cavalli e un puledrino sono stati sottratti ai legittimi proprietari. I tre cavalli sono tutti chippati, tranne il puledrino poiché ancora piccolo. Uno dei cavalli rubati è uno stallone Quarter Horse color sauro facilmente riconoscibile per via delle evidenti strisciate di pelo bianco in fondo alla schiena causate da una vecchia ferita. Incessanti le ricerche dei proprietari nella speranza di ritrovare i loro amati cavalli. Chiunque si imbatta in tali animali rubati può contattare la nostra redazione, la proprietaria Monica Mazzotta o i carabinieri. [Guarda foto in basso]