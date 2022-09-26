Tutti gli articoli di Cronaca
Allacci abusivi per sottrarre illegalmente energia elettrica. E’ quanto scoperto dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia che all’esito di alcuni controlli del territorio nei comuni della provincia. In particolare, la polizia – supportata da alcuni tecnici dell’Enel – ha scoperto degli allacci totalmente illegali in alcuni immobili ubicati nel territorio comunale di San Costantino Calabro. Tre persone del luogo sono state pertanto denunciate alla Procura di Vibo Valentia per il reato di furto di energia elettrica.
