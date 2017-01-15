Carabinieri recuperano parte della refurtiva lasciata dai ladri a bordo di un camion abbandonato su una strada che conduce a Zungri

Un furto di tabacchi, slot machine e denaro contante è stato portato a termine ai danni della Stazione di servizio della Esso, con annesso bar e tabacchino, sita nel territorio comunale di Parghelia, in provincia di Vibo. I ladri sono arrivati sul posto nella notte utilizzando un camion a bordo del quale, dopo aver scassato all’interno dei locali, hanno caricato numerosi pacchi di sigarette e delle slot machine.

Immediate le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Tropea, guidati dal comandante Dario Solito. I militari dell’Arma della Stazione di Tropea e della Radiomobile hanno già recuperato il mezzo utilizzato dai ladri per il furto, abbandonato su una strada che conduce verso Zungri. All’interno vi era ancora parte della refurtiva. Il “bottino” è ancora in corso di quantificazione, mentre le indagini proseguono senza sosta per assicurare i malviventi alla giustizia.

