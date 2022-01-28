Tutti gli articoli di Cronaca
Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Giuseppe Navarra, 31 anni, di Rombiolo, condannato il 10 gennaio scorso in appello a 4 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Giardini segreti”. E’ stata la stessa Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento di un’istanza presentata dagli avvocati Daniela Garisto e Guido Contestabile (coadiuvato dall’avvocato Pietro Antonio Corsaro), a concedere gli arresti domiciliari a Giuseppe Navarra in una cooperativa sociale del Reggino dove svolgerà un percorso di recupero e reinserimento con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Giuseppe Navarra si trova attualmente imputato a piede libero anche nel maxiprocesso Rinascita Scott sempre per reati legati agli stupefacenti.
