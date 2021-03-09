L’incidente nel 2009 nel quartiere Affaccio. Cade in prescrizione il reato di omissione di soccorso

Un anno ed 8 mesi di reclusione, più tremila euro per la costituzione delle parti civili, con i danni da liquidarsi invece in separata sede. Questa la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Martina Annibaldi, nei confronti di Domenico Morelli, 61 anni, di Vibo, accusato dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso ai danni del vibonese Daniele Bagnato, 30 anni all’epoca dell’incidente. Tale ultimo reato è stato dichiarato prescritto. Il pm, Palma Mazzeo, aveva chiesto la condanna ad un anno e 6 mesi di reclusione. Parti civili il papà di Daniele, Nazzareno Bagnato – assistito dall’avvocato Nazzareno Latassa – e Silvana Di Renzo, assistita dall’avvocato Marcello Scarmato. L’imputato era difeso dagli avvocati Giuseppe De Luca e Francesco Muzzopappa. L’incidente stradale si era verificato il 10 luglio del 2009 quando Daniele Bagnato, a bordo di una moto, è stato travolto ed ucciso da un’auto alla cui guida si trovava Domenico Morelli che ha poi proseguito la corsa. L’incidente era avvenuto di pomeriggio nel quartiere Affaccio fra via Gallizzi e via delle Rose, non lontano dalla sede dei vigili del fuoco. Soccorso dal 118 e trasportato al vicino ospedale, dopo poco Daniele Bagnato era spirato.