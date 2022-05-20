Al momento non si sa se l'episodio sia da ricondurre ad un atto vandalico o ad altro

Un grosso incendio si è sviluppato in mattinata al cimitero di Vena Superiore, lungo la strada statale 18 che collega la frazione a Vibo Valentia. Immediato l’allarme da parte di alcuni cittadini, che hanno allertato i soccorsi, ma l’incendio probabilmente allargatosi poi anche all’interno del luogo sacro ha provocato tanta paura tra la gente presente. Il fumo e la puzza di bruciato hanno letteralmente ammorbato l’aria che è diventata a tratti irrespirabile, mentre tanta è stata la paura anche da parte degli automobilisti che si trovavano a passare lungo la statale 18. Probabile che il fuoco abbia anche provocato danni ad alcune cappelle. Al momento non si sa se l’episodio sia da ricondurre ad un atto vandalico o ad altro. Sul posto le squadre di vigili del fuoco.