Sono finiti con l'auto in una scarpata alta circa 15 metri. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere, sul posto anche l'elisoccorso

Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in seguito ad incidente stradale avvenuto questa mattina a Grotteria sulla strada provinciale verso Serra San Bruno, mentre erano a bordo di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in una scarpata alta circa 15 metri.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuococ he hanno lavorato duramente per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria, mentre l’altro è stato ricoverato all’ospedale di Locri.