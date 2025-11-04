Il 43enne di Rosarno già noto alle forze dell’ordine e ora ai domiciliari avrebbe commesso reati tra il 9 maggio e il 12 giugno anche a Vibo Marina

I carabinieri della Stazione di Pizzo, con il supporto della Tenenza di Rosarno, hanno arrestato un 43enne residente a Rosarno, già noto alle Forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Pizzo, che ha consentito di individuare l’uomo come presunto autore del furto di tre autovetture commesso tra il 9 maggio e il 12 giugno scorsi nei territori di Pizzo e Vibo Marina.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Rosarno, come disposto dal gip del Tribunale di Vibo su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo.