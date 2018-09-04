I carabinieri sull'omicidio Piperno a Nicotera: «Luce sul delitto in poco più due mesi» (VIDEO)
Gli inquirenti nel corso della conferenza stampa hanno sottolineato l’efferatezza del fatto di sangue risolto grazie alla perfetta collaborazione fra i vari reparti e la Procura di Vibo con il pm Filomena Aliberti
Cronaca
Giuseppe Baglivo
4 settembre 201811:15
