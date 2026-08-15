I controlli dei carabinieri per un Ferragosto sicuro nel Vibonese

Bilancio dei controlli della Guardia di Finanza nei primi sette mesi del 2026: 16 attività ispezionate e 98 lavoratori identificati. Nel mirino anche il settore turistico, dove per uno stabilimento balneare sono scattate sanzioni fino a 117mila euro
Migliorano le condizioni del ragazzo trasferito dalla Rianimazione in reparto ordinario. Il familiare ricostruisce i soccorsi, critica il sistema dell’emergenza e ringrazia i medici di Vibo Valentia e Catanzaro per «professionalità e umanità»
L’organizzazione animalista annuncia di avere interessato il proprio ufficio legale e riferisce di stare raccogliendo diverse testimonianze. La dinamica resta da chiarire: l’uomo indicato come autore del gesto sostiene di avere agito per difendere il figlio di sei anni
Il gigante della flotta Admiral, proveniente da Positano, ha attirato gli sguardi dalla litoranea che conduce a Pizzo. Piscina, eliporto e ampi spazi esterni per un panfilo che ha debuttato nel 2025 al Monaco Yacht Show
Alla vigilia della Conferenza dei sindaci l’associazione accoglie con favore l’accelerazione sul progetto finanziato con 1,2 milioni ma avverte: «Per cento animali serve una struttura molto più ampia». E chiede che il volontariato partecipi fin dalla progettazione
L’imbarcazione CP 338 della classe 300 “Serie FB Design” si affianca alla CP 808, in servizio da oltre trent’anni. Lunga più di 17 metri, può auto-raddrizzarsi, ha un’autonomia di circa 300 miglia ed è destinata alle operazioni Sar e ai compiti di polizia marittima
VIDEO | Controllate 573 persone nelle località turistiche e lungo le principali strade della provincia. Sequestrati prodotti ittici venduti abusivamente, coltelli e un documento alterato. Verifiche anche in lidi e strutture ricettive
Le dimissioni sono state accettate immediatamente dal primo cittadino Enzo Romeo. L’ex capo di Gabinetto dice di avere piena fiducia nella magistratura e si proclama estraneo alle contestazioni. La notizia chiarisce il retroscena delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane
L’incarico era iniziato nel marzo 2025 dopo le polemiche sul bando che sembrava cucito su misura e la successiva nomina diretta da parte del primo cittadino Enzo Romeo. Sullo sfondo una vicenda privata dai possibili risvolti penali e un lungo messaggio pubblicato dall’ex portavoce
La vittima dell’incidente avvenuto ieri sera nello scalo vibonese era originaria del Cosentino. Si trovava su una piccola imbarcazione che aveva noleggiato insieme ad altri due giovani quando è avvenuta la violenta collisione con un gommone. Il cordoglio del Comune di Crosia
L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri 14 agosto. Individuata la perdita, i Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per interrompere il flusso e mettere in sicurezza l’area prima della delicata bonifica
L’incidente intorno alle 19.30. Dopo il violento impatto è stato lanciato un mayday captato da un’imbarcazione ormeggiata al pontile Marina Carmelo. I primi soccorsi sono stati prestati da un medico e un infermiere in vacanza. L’uomo è morto poco dopo in ospedale
Le campane per il vetro usate come cassonetti. Individuati nuovi trasgressori e avviate le procedure per le sanzioni amministrative. Verifiche intensificate anche in via Froggio, via Morante, Cancello Rosso, via Protettì e nelle frazioni marine
Il bambino vibonese di 18 mesi si spense all’ospedale di Catanzaro dopo 5 giorni di ricovero a Vibo. Dopo i primi risultati microbiologici, la famiglia affida a un collegio di esperti la valutazione dell’autopsia e delle cure ricevute
Il decreto del ministero dell’Interno ridisegna la rete per le procedure accelerate sulle domande di protezione internazionale. La provincia vibonese entra tra quelle individuate per i centri, una novità rispetto alla mappa del 2019
Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Il mezzo della Muraca è finito contro alcune bobine di legno delimitate da una recinzione. L’uomo a bordo è stato estratto dai vigili del fuoco di Ricadi e affidato ai sanitari: non avrebbe riportato ferite gravi
VIDEO | Centinaia di persone hanno partecipato a Porto Salvo alle esequie del 41enne morto a causa di un incidente stradale mentre andava al lavoro. In prima fila decine di colleghi in divisa e sulla bara il suo gilet da soccorritore. Nell’omelia il ricordo di don Nicola Scordamaglia: «Hai messo al centro della tua vita amore e tenerezza»
Il sindaco Macrì interviene contro il consumo itinerante di alcol, schiamazzi e rifiuti abbandonati. I locali potranno continuare a servire ai tavoli e nelle aree esterne che occupano in concessione, mentre per le attività commerciali che non rispettano l’ordinanza oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sospensione dell’attività dopo due violazioni
Sono stati raggiunti dai sassi alla testa, alle braccia e alla schiena. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi ma l’episodio riapre la questione sicurezza in alcuni punti della costa vibonese
L'incidente in uno dei punti panoramici più suggestivi della Costa degli Dei. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all’imprudenza di alcuni turisti che spesso rischiano la vita per una foto
L'episodio di notte vicino a un locale affollato di turisti. Sequestrato un coltello a farfalla con lama di 11 centimetri, l'uomo è stato denunciato e raggiunto da un foglio di via con divieto di ritorno per tre anni