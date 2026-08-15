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Cronaca

Il capitano dei carabinieri Ermini illustra le attività di controllo condotte a Ferragosto.mp4

15 agosto, 2026
ULTIMA ORA
Fiamme gialle in azione

Lavoro nero nel Vibonese, 30 dipendenti senza contratto e 13 irregolari: 6 attività sospese, una chiusa definitivamente

Bilancio dei controlli della Guardia di Finanza nei primi sette mesi del 2026: 16 attività ispezionate e 98 lavoratori identificati. Nel mirino anche il settore turistico, dove per uno stabilimento balneare sono scattate sanzioni fino a 117mila euro
Redazione
Lavoro nero nel Vibonese, 30 dipendenti senza contratto e 13 irregolari: 6 attività sospese, una chiusa definitivamente\n
Buona notizia

Incidente a San Gregorio con la bici elettrica, il 13enne coinvolto è fuori pericolo. Lo zio: «Il 118 non è mai arrivato sul luogo dello scontro»

Migliorano le condizioni del ragazzo trasferito dalla Rianimazione in reparto ordinario. Il familiare ricostruisce i soccorsi, critica il sistema dell’emergenza e ringrazia i medici di Vibo Valentia e Catanzaro per «professionalità e umanità»
Redazione
Incidente a San Gregorio con la bici elettrica, il 13enne coinvolto\u00A0è fuori pericolo. Lo zio: «Il 118 non è mai arrivato sul luogo dello scontro»\n
Il caso

Cagnolina ferita a morte su una spiaggia di Pizzo, l’Oipa prepara la denuncia: «Violenza inaudita»

L’organizzazione animalista annuncia di avere interessato il proprio ufficio legale e riferisce di stare raccogliendo diverse testimonianze. La dinamica resta da chiarire: l’uomo indicato come autore del gesto sostiene di avere agito per difendere il figlio di sei anni
Redazione
Cagnolina ferita a morte su una spiaggia di Pizzo, l’Oipa prepara la denuncia: «Violenza inaudita»\n
Alla fonda

Amalya incanta la baia di Santa Venere: a Vibo Marina il superyacht da 78 metri e 150 milioni di dollari

Il gigante della flotta Admiral, proveniente da Positano, ha attirato gli sguardi dalla litoranea che conduce a Pizzo. Piscina, eliporto e ampi spazi esterni per un panfilo che ha debuttato nel 2025 al Monaco Yacht Show
Giuseppe Addesi
Amalya incanta la baia di Santa Venere: a Vibo Marina il superyacht da 78 metri e 150 milioni di dollari\n

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Andrea, i suoi organi ridaranno la vita a sette persone

7 agosto 2026
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Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno

7 agosto 2026
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Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
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Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

7 agosto 2026
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7 agosto 2026
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Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
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Premio Mare Pulito, riconoscimento a Diamante

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Cronaca

Andrea, i suoi organi ridaranno la vita a sette persone

7 agosto 2026
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Società

Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno

7 agosto 2026
Ore 12:00
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Inchiesta aperta

Tragedia di Vibo Marina, si indaga per omicidio nautico. Stasera Crosia ricorda Domenico Campana

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fasciolo sulla morte del giovane vittima della collisione tra due imbarcazioni. Sequestrati i natanti, la Capitaneria ricostruisce la dinamica dell’incidente
Matteo Lauria
Tragedia di Vibo Marina, si indaga per omicidio nautico. Stasera Crosia ricorda Domenico Campana\n
Randagismo

Canile provinciale nel Vibonese, Argo: «Mille metri quadrati non bastano, ne servono almeno 5mila. Coinvolgere le associazioni»

Alla vigilia della Conferenza dei sindaci l’associazione accoglie con favore l’accelerazione sul progetto finanziato con 1,2 milioni ma avverte: «Per cento animali serve una struttura molto più ampia». E chiede che il volontariato partecipi fin dalla progettazione
Redazione
Canile provinciale nel Vibonese, Argo: «Mille metri quadrati non bastano, ne servono almeno 5mila. Coinvolgere le associazioni»\n
Più mezzi

Una nuova motovedetta per la Guardia costiera di Vibo: velocità di oltre 35 nodi e soccorsi anche con mare proibitivo

L’imbarcazione CP 338 della classe 300 “Serie FB Design” si affianca alla CP 808, in servizio da oltre trent’anni. Lunga più di 17 metri, può auto-raddrizzarsi, ha un’autonomia di circa 300 miglia ed è destinata alle operazioni Sar e ai compiti di polizia marittima
Giuseppe Addesi
Una nuova motovedetta per la Guardia costiera di Vibo:\u00A0velocità di oltre 35 nodi e soccorsi anche con mare proibitivo\n
Viaggio salvavita

Neonata di 8 giorni in pericolo di vita trasportata con un volo d’urgenza dalla Calabria a Genova a Ferragosto

La piccola era ricoverata nell’Azienda Dulbecco di Catanzaro: è stata trasferita al Gaslini per le cure grazie all’attività dell’Aeronautica militare
Redazione Cronaca
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Dall’Arma

Ferragosto, maxi controlli dei carabinieri nel Vibonese: 21 denunce, 33 perquisizioni e 8 positivi all’alcoltest

VIDEO | Controllate 573 persone nelle località turistiche e lungo le principali strade della provincia. Sequestrati prodotti ittici venduti abusivamente, coltelli e un documento alterato. Verifiche anche in lidi e strutture ricettive
Redazione
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Il caso

Vibo, Gianpiero Menniti portavoce dimissionario del sindaco risulta indagato dalla Procura: «Fatti che riguardano la mia sfera familiare»

Le dimissioni sono state accettate immediatamente dal primo cittadino Enzo Romeo. L’ex capo di Gabinetto dice di avere piena fiducia nella magistratura e si proclama estraneo alle contestazioni. La notizia chiarisce il retroscena delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane
Enrico De Girolamo
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Bufera di Ferragosto

Terremoto al Comune di Vibo, si dimette il portavoce del sindaco Gianpiero Menniti: quello strano post sulle pratiche sadomaso

L’incarico era iniziato nel marzo 2025 dopo le polemiche sul bando che sembrava cucito su misura e la successiva nomina diretta da parte del primo cittadino Enzo Romeo. Sullo sfondo una vicenda privata dai possibili risvolti penali e un lungo messaggio pubblicato dall’ex portavoce
Enrico De Girolamo
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La tragedia

Vibo Marina, si chiama Domenico Campana il giovane morto nello scontro tra barche nel porto: la spaventosa dinamica dell’incidente

La vittima dell’incidente avvenuto ieri sera nello scalo vibonese era originaria del Cosentino. Si trovava su una piccola imbarcazione che aveva noleggiato insieme ad altri due giovani quando è avvenuta la violenta collisione con un gommone. Il cordoglio del Comune di Crosia
Enrico De Girolamo
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Intervento delicato

Fuga di Gpl da un serbatoio interrato a Nicotera Marina: nessuna conseguenza per le abitazioni circostanti – VIDEO

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri 14 agosto. Individuata la perdita, i Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per interrompere il flusso e mettere in sicurezza l’area prima della delicata bonifica
Redazione
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Paura sulla statale

Vibo, incidente stradale allo svincolo in località Aeroporto: donna trasportata all’ospedale Jazzolino

Coinvolti un camion, un furgone e una Opel Corsa. L’ennesimo scontro nell’area che attende la costruzione di una rotonda annunciata da tempo
Giuseppe Currà
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Impatto devastante

Tragedia a Vibo Marina, scontro tra un gommone e una barca nel porto: muore un giovane, altri due feriti

L’incidente intorno alle 19.30. Dopo il violento impatto è stato lanciato un mayday captato da un’imbarcazione ormeggiata al pontile Marina Carmelo. I primi soccorsi sono stati prestati da un medico e un infermiere in vacanza. L’uomo è morto poco dopo in ospedale
Enrico De Girolamo
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Lordazzi in azione

Vibo, abbandonano rifiuti al Parco urbano ma vengono scoperti: decisivi i controlli nelle buste e le telecamere

Le campane per il vetro usate come cassonetti. Individuati nuovi trasgressori e avviate le procedure per le sanzioni amministrative. Verifiche intensificate anche in via Froggio, via Morante, Cancello Rosso, via Protettì e nelle frazioni marine
Redazione
Vibo, abbandonano rifiuti al Parco urbano ma vengono scoperti: decisivi i controlli nelle buste e le telecamere\n
Vicenda dolorosa

Morte del piccolo Alessio Pio, i legali della famiglia: «Accertamenti non conclusi, saranno analizzate anche le condotte dei sanitari»

Il bambino vibonese di 18 mesi si spense all’ospedale di Catanzaro dopo 5 giorni di ricovero a Vibo. Dopo i primi risultati microbiologici, la famiglia affida a un collegio di esperti la valutazione dell’autopsia e delle cure ricevute
Redazione
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La novità

Migranti, il Vibonese diventa “zona di frontiera”: Vibo Marina tra i porti e i valichi dove gestire le richieste di asilo

Il decreto del ministero dell’Interno ridisegna la rete per le procedure accelerate sulle domande di protezione internazionale. La provincia vibonese entra tra quelle individuate per i centri, una novità rispetto alla mappa del 2019
Redazione
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Violento impatto

Incidente nella notte a Nicotera, furgone della raccolta rifiuti finisce fuori strada: operaio resta incastrato, soccorso sotto shock

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Il mezzo della Muraca è finito contro alcune bobine di legno delimitate da una recinzione. L’uomo a bordo è stato estratto dai vigili del fuoco di Ricadi e affidato ai sanitari: non avrebbe riportato ferite gravi
Ramona Lo Bue
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Commovente addio

L’ultimo viaggio di Gabriele Alviano a sirene spiegate: corteo di ambulanze per i funerali dell’autista del 118 di Vibo

VIDEO | Centinaia di persone hanno partecipato a Porto Salvo alle esequie del 41enne morto a causa di un incidente stradale mentre andava al lavoro. In prima fila decine di colleghi in divisa e sulla bara il suo gilet da soccorritore. Nell’omelia il ricordo di don Nicola Scordamaglia: «Hai messo al centro della tua vita amore e tenerezza»
Stefano Mandarano
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Il provvedimento

Tropea, vietato bere bevande alcoliche in strada dopo le 22.30: multe fino a 5mila euro per gli esercenti e fino a 500 euro per i clienti

Il sindaco Macrì interviene contro il consumo itinerante di alcol, schiamazzi e rifiuti abbandonati. I locali potranno continuare a servire ai tavoli e nelle aree esterne che occupano in concessione, mentre per le attività commerciali che non rispettano l’ordinanza oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sospensione dell’attività dopo due violazioni
Redazione
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Tragedia sfiorata

Tropea, massi si staccano dal costone e colpiscono 5 ragazzi in acqua: grande paura alla spiaggia del Cannone

Sono stati raggiunti dai sassi alla testa, alle braccia e alla schiena. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi ma l’episodio riapre la questione sicurezza in alcuni punti della costa vibonese
Redazione
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Tragedia sfiorata

Capo Vaticano, si sporge per un selfie e precipita: recuperato dai vigili del fuoco con l’ausilio dell’elicottero

L'incidente in uno dei punti panoramici più suggestivi della Costa degli Dei. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all’imprudenza di alcuni turisti che spesso rischiano la vita per una foto
Redazione
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Dalla Questura

Lite sul lungomare di Zambrone, spunta un coltello a farfalla: poliziotti fuori servizio evitano il peggio

L'episodio di notte vicino a un locale affollato di turisti. Sequestrato un coltello a farfalla con lama di 11 centimetri, l'uomo è stato denunciato e raggiunto da un foglio di via con divieto di ritorno per tre anni
Redazione
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