Ancora incendi in tutto il territorio vibonese con continue richieste di intervento ai Vigili del fuoco e Protezione civile. Il serpeggiare dei roghi, sollecitati dal vento, sta mettendo in ginocchio diverse località, dalla costa all’entroterra. Tanta la preoccupazione da parte dei residenti dal momento che, in più occasioni, le fiamme hanno lambito i centri abitati e distrutto diverse campagne.

In questi minuti , in particolare, un grosso incendio sta interessando l’area industriale di Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia. Evacuati l’asilo “La Coccinella”, dove era in corso una manifestazione alla presenza di genitori e alunni, ed il personale di diverse aziende del posto. Fiamme anche ad un cantiere nautico. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di finanza, polizia e i sanitari del 118.

Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Ad aggravare la situazione, già critica, la carenza d’acqua e di personale dei Vigili del fuoco, oggi impegnato a fronteggiare numerosi roghi in tutta la provincia. Gli uomini ed i mezzi messi in campo per far fronte alle emergenze nel Vibonese sembrano non essere sufficienti a gestire quella che appare come una situazione senza precedenti.

