Sono occorse diverse ore ai vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno per domare le fiamme nello stabile di proprietà di un commerciante. Pochi giorni fa un analogo episodio aveva interessato l’appartamento posto sopra lo stesso magazzino

Un incendio di natura quasi certamente dolosa ha distrutto, a Fabrizia, nelle Serre vibonesi, un magazzino adibito a deposito di calzature di proprietà di un commerciante del luogo, Claudio Rullo.

Il rogo si sviluppato nelle prime ore di questa mattina riducendo in cenere l’intero contenuto del deposito e danneggiando gravemente lo stabile. Sul posto si sono rapidamente portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno, guidati dal caposquadra Salvatore Lucà, i quali sono riusciti a domare il fuoco solo dopo diverse ore, sia a causa la natura del materiale dato alle fiamme che della carenza di idranti sul territorio comunale di Fabrizia.

L’incendio è stato completamente estinto solo nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto si sono portati inoltre i carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto doloso, anche per via del fatto che alcuni giorni addietro lo stesso Rullo aveva subito un analogo episodio allorquando un rogo aveva interessato l’appartamento che si trova proprio sopra il deposito dato alle fiamme questa mattina, peraltro situato di fronte all’abitazione in cui l’uomo risiede insieme alla sua famiglia.

Edifici che si trovano, a loro volta, in una zona poco distante dal Municipio del paese.