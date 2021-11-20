Le fiamme nelle prime ore della mattinata hanno interessato un grande magazzino commerciale posto sotto i portici

Ci sono volute diverse ore prima che i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia potessero avere la meglio sull’incendio scoppiato questa mattina, attorno alle 6,30, in via Alcide De Gasperi, zona alta della città capoluogo nei locali della società “Santo Lico srl”. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del sito, solo dopo si potrà procedere con le prime indagini per tentare di capire l’esatta dinamica dell’episodio. Le fiamme – da quanto è stato possibile apprendere – hanno interessato un grande magazzino commerciale posto proprio sotto i portici che fanno da tetto al lungo marciapiede che accompagna via De Gasperi. I residenti nell’edificio, per precauzione, sono stati fatti scendere immediatamente in strada dai vigili del fuoco, giunti sul posto con quattro squadre e diverse autobotti. Andati completamente distrutti sette automezzi, arredi e materiali che si trovavano all’interno dei locali. Non si sono registrati, tuttavia, feriti o particolari problemi per le abitazioni dello stabile interessato dall’incendio che ospita, peraltro, diversi condomini. Mentre inizialmente si temeva che le fiamme potessero in qualche misura allargarsi vista l’alta colonna di fumo, denso e dall’odore acre, che si è sprigionata. [Continua in basso]

Ma, per fortuna, si è riusciti a contenere l’incendio ed a bloccare qualsiasi insidia. Sul posto ci sono ancora uomini e mezzi dei vigili del fuoco che stanno bonificando e mettendo in sicurezza il luogo interessato dal rogo. La strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e un’autoscala per un totale di 21 unità coordinate dal funzionario di servizio Domenico Ferito.