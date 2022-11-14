Nessuna intimidazione alla base del grave gesto ma la bravata di un ragazzo che si è presentato dai carabinieri con i genitori

Si ridimensiona l’episodio relativo al danneggiamento di un portone di palazzo Gagliardi a Vibo Valentia avvenuto sabato sera quando si è registrato un tentativo di incendio. Nessuna intimidazione alla sede del Cev – Comitato editori vibonesi che ha in uso i locali. Un ragazzo minorenne si è infatti presentato spontaneamente dai carabinieri accompagnato dai genitori, ammettendo le proprie responsabilità. Si è trattato di una bravata attraverso l’uso di un accendino servito per appiccare il fuoco a parte del portone in legno. Le fiamme stavano per propagarsi all’interno del locale ma sono state prontamente spente da un ristoratore. La zona intorno a palazzo Gagliardi è videosorvegliata da diverse telecamere. Il minore è stato segnalato al Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Unanimi erano stati gli attestati di condanna dell’episodio da parte della politica locale, dal sindaco Maria Limardo al sottosegretario agli Interni Wanda Ferro.

