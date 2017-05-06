Il rogo nelle prime ore di questa mattina. Necessario l’intervento di un’autoscala con l’ausilio della quale gli occupanti dei piani sovrastanti sono stati portati a terra

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati, questa mattina intorno alle 7.45, per lo spegnimento di un incendio che ha interessato un appartamento ubicato nella frazione Pernocari di Rombiolo.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti. A scopo precauzionale tutto l’edificio è stato evacuato. Si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala per portare a terra gli occupanti i piani soprastanti l’appartamento.

Complessivamente sono intervenute nove unità con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. L’appartamento interessato ha avuto danni alle suppellettili.