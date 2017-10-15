Una donna di 67 anni, Rita Ramondino, di Vibo Valentia, che si trovava in autostrada insieme ad alcuni familiari ha perso la vita in un incidente stradale. Un’altra auto gli è piombata violentemente alle spalle tamponando la sua autovettura. Il traffico in autostrada era da alcuni minuti fermo fra gli svincoli di Altilia e di San Mango d’Aquino per via di un altro incidente in cui ha perso la vita l’autista – Raffaele Bressi, 59 anni, di Soverato – di un autobus delle autolinee Federico finito fuori strada. Un’altra auto è quindi piombata a gran velocità sulle altre auto ferme in coda, causando il decesso della 67enne di Vibo Valentia. Per lei inutile si è rivelata la corsa in ambulanza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, per i rilievi e le indagini si è portata la polizia stradale. Due ambulanze hanno invece soccorso i feriti.