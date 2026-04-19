Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale verificatosi la sera di venerdì scorso 17 aprile nella galleria Fiego a San Fili lungo la statale 107. Come si ricorderà il tremendo impatto aveva causato due vittime: il 19enne Luca Oliva e il 46enne Mariano Moretti, entrambi di Marano Marchesato. Tra i feriti vi era una donna in stato di gravidanza per la quale, poche ore dopo lo scontro, era stato necessario operare un cesareo d’urgenza.

La piccola, venuta alla luce con gravi fratture craniche, nonostante il disperato tentativo dei sanitari di strapparla alla morte, è spirata questo pomeriggio poco dopo le ore 15.00 nella terapia intensiva neonatale dell’Annunziata di Cosenza.

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Cesareo d’urgenza nella notte per la donna coinvolta nell’incidente sulla 107: la neonata lotta tra la vita e la morte

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Cesareo d’urgenza nella notte per la donna coinvolta nell’incidente sulla 107: la neonata lotta tra la vita e la morte

Entrambi i genitori, Marco e Ilenia (di Amantea), sono a loro volta ricoverati per i traumi riportati. Tutta la comunità della cittadina tirrenica si stringe attorno a loro per la gravissima perdita.