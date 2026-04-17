Dopo la pubblicazione del bando ad ottobre, erano pervenute ben 65 proposte. Ecco chi è l’architetto chiamato a cambiare il volto della strada che costeggia la spiaggia del centro costiero vibonese

Il Comune di Nicotera ha individuato il vincitore del concorso di progettazione per la riqualificazione del lungomare. Con una determinazione dell’area tecnica, del 15 aprile, è stata approvata la graduatoria finale e individuato come primo classificato l’architetto Fabrizio Ciappina. Sarà sua la firma del progetto che dovrà dare un nuovo volto al lungomare di Nicotera Marina.

Classe 1973, di Messina, nel 1999 Ciappina si è laureato in Architettura all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nel 2004 ha conseguito anche il titolo di dottore di ricerca in progettazione architettonica e urbana. Negli anni passati, sempre nell’ateneo reggino, ha inoltre svolto attività didattica.

Dal bando alla graduatoria finale

Un passaggio fondamentale, quello sancito dall’atto del Comune di Nicotera, che segna la fine del percorso avviato a ottobre scorso con la pubblicazione del bando. Dopo una prima cernita, sono stati ben 65 i progetti ammessi alla prima fase di valutazione. La commissione giudicastrice, presieduta dall’architetto Amedeo Schiatarella, si è quindi riunita in più sedute tra gennaio e marzo, e ha selezionato inizialmente cinque proposte progettuali, per poi definire la graduatoria finale sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare.

Alle spalle del vincitore si sono classificati Alberto Runco al secondo posto, Gregorio Ninci al terzo, Federica Caccavale al quarto ed Eleonora Ghezzi al quinto. Per i concorrenti dal secondo al quinto posto è previsto un premio di 3mila euro ciascuno, come stabilito nel quadro economico dell’intervento.

Progetto da 2 milioni di euro

Il progetto rientra in un più ampio programma di riqualificazione urbana che – è spiegato nella determina – punta a intervenire sul lungomare della frazione Marina e sulle aree limitrofe, da tempo in condizioni di degrado. Le risorse disponibili derivano da un finanziamento statale complessivo di 2,5 milioni di euro, con stanziamenti pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinati ai lavori sul lungomare. Ulteriori 500mila euro destinati invece ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale, in contrada Colle Gagliardo, tra i territori di Limbadi e Nicotera.

Cosa succederà ora

Come previsto dal bando, al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione, dallo studio di fattibilità tecnico-economica fino alla progettazione esecutiva, dalla direzione dei lavori alla gestione delle fasi esecutive (per un importo complessivo di circa 170mila euro).

Nella determina è precisato inoltre che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti”, passaggio necessario prima dell’affidamento definitivo.

Con l’approvazione della graduatoria si chiude quindi la fase concorsuale e si apre quella operativa, che dovrà tradurre in interventi concreti la proposta progettuale selezionata.