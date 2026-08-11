Lo schianto nei pressi della basilica cattedrale. Coinvolti una Peugeot guidata da due residenti e un mezzo adibito alla vendita di frutta e verdura. I tre occupanti doloranti ma coscienti. Strada chiusa al traffico per diverse ore

Brutto incidente stradale all’alba di oggi a Mileto. L’episodio è avvenuto in pieno centro cittadino, sul tratto urbano della statale 18, nei pressi della basilica cattedrale. Coinvolti un camion adibito alla vendita di frutta e verdura e una Peugeot, condotti da due residenti del luogo.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile stava percorrendo la strada verso sud, con meta finale Paravati, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata violentemente con l’automezzo proveniente dalla direzione opposta, a bordo del quale si trovava anche la moglie del guidatore.

L’impatto e i soccorsi

Nell’urto la macchina ha perso il controllo e uno dei mozzi delle ruote, finito sulla carreggiata, ha continuato a roteare pericolosamente per decine di metri, mentre numerosi pezzi dei veicoli sono rimasti sparsi lungo il percorso.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi abitanti della zona, richiamati dal botto e dal trambusto provocato dallo scontro tra i due veicoli. Sul posto sono subito accorsi i sanitari di un’unità mobile del 118, i quali, dopo un primo soccorso, hanno provveduto a trasportare le tre persone coinvolte, doloranti ma coscienti, presso l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

I rilievi dei carabinieri e la strada chiusa

Sul posto, per svolgere i primi rilievi del caso e delimitare l’area, sono prontamente intervenuti anche i carabinieri a bordo di una pattuglia, a quell’ora impegnata in un servizio di perlustrazione sul territorio. In conseguenza dell’incidente, il tratto stradale è rimasto per diverse ore inibito al traffico veicolare.